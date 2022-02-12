Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE
Сьогодні 11:01 1536
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв
Сьогодні 11:08 131
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
Сьогодні 10:43 2210
Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022
Сьогодні 10:33 357 2
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася
Сьогодні 07:33 11568
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
Вчора 20:12 1440
Коноплянка - гравець Краковії
Вчора 18:24 1213
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Вчора 17:21 48731
Гротхер став олімпійським чемпіоном у Пекіні, Гераскевич посів 18 місце
Вчора 16:45 441
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію
Вчора 15:09 10371 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Рогана усунули від роботи на UFC 271

Сьогодні 10:50 93 0
Раніше Роган опинився в центрі расистського скандалу
Рогана усунули від роботи на UFC 271
#UFC, #UFC 271, #Джо Роган

Джерело - MMA Fighting.

Відомий коментатор UFC Джо Роган не буде присутній на турнірі UFC 271, який відбудеться у ніч з 12 на 13 лютого.

Про це повідомляє MMA Fighting.

За словами представників UFC, Рогана усунено через "конфлікт у розкладі". Його місце у команді коментаторів займе колишній чемпіон Майкл Біспінг. Він складе компанію Джону Еніку та Даніелю Корм'є.

Раніше Роган опинився в центрі расистського скандалу після того, як відео з його висловлюваннями потрапило до мережі. 56-річний журналіст видалив кілька своїх подкастів і вибачився.

Головною подією UFC 271 стане реванш чемпіона середнього дивізіону Ісраеля Адесаньї та Роберта Віттакера.

Нагадаємо, українець Бондар зламав руку у дебютному поєдинку в UFC.

Коментарі ()
Популярне зараз
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 79307
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 82073
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 34215
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 40668
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого 48731
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 38479
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 37403
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11065
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3763
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 35944 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2000 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2799 1