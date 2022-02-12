Раніше Роган опинився в центрі расистського скандалу

Джерело - MMA Fighting.

Відомий коментатор UFC Джо Роган не буде присутній на турнірі UFC 271, який відбудеться у ніч з 12 на 13 лютого.

Про це повідомляє MMA Fighting.

За словами представників UFC, Рогана усунено через "конфлікт у розкладі". Його місце у команді коментаторів займе колишній чемпіон Майкл Біспінг. Він складе компанію Джону Еніку та Даніелю Корм'є.

Раніше Роган опинився в центрі расистського скандалу після того, як відео з його висловлюваннями потрапило до мережі. 56-річний журналіст видалив кілька своїх подкастів і вибачився.

Головною подією UFC 271 стане реванш чемпіона середнього дивізіону Ісраеля Адесаньї та Роберта Віттакера.

Нагадаємо, українець Бондар зламав руку у дебютному поєдинку в UFC.