Левченко здобула срібло на турнірі в Франції

Джерело - Чемпіон.
9 лютого у Франції відбулися змагання Mondeville Meeting, що входять до серії World Indoor Tour Bronze.
У стрибках у висоту Юлія Левченко посіла 2 місце, їй підкорилася висота 189 см. Українка не змогла взяти висоту 192 см.
Перемогла британка Емілі Борсвік, яка з третьої спроби взяла 192 см.
Трійку лідерів замкнула литовка Урте Байкштіте – 189 см. Цю висоту вона взяла з третьої спроби, тому зайняла нижчу позицію, ніж українка.
Mondeville Meeting
Мондвілле, Франція
Стрибки у висоту, Жінки
1. Емілі Борсвік (Велика Британія) – 192 см
2. Юлія Левченко (Україна) – 189 см
3. Урте Байкштіте (Литва) – 189 см
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