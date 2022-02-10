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Левченко здобула срібло на турнірі в Франції

Сьогодні 14:17 197 0
Українці підкорилася висота 189 см
Левченко здобула срібло на турнірі в Франції
#Юлія Левченко, #Емілі Борсвік, #Урте Байкштіте, #Mondeville Meeting

Джерело - Чемпіон.

9 лютого у Франції відбулися змагання Mondeville Meeting, що входять до серії World Indoor Tour Bronze.

У стрибках у висоту Юлія Левченко посіла 2 місце, їй підкорилася висота 189 см. Українка не змогла взяти висоту 192 см.

Перемогла британка Емілі Борсвік, яка з третьої спроби взяла 192 см.

Трійку лідерів замкнула литовка Урте Байкштіте – 189 см. Цю висоту вона взяла з третьої спроби, тому зайняла нижчу позицію, ніж українка.

Mondeville Meeting

Мондвілле, Франція

Стрибки у висоту, Жінки

1. Емілі Борсвік (Велика Британія) – 192 см
2. Юлія Левченко (Україна) – 189 см
3. Урте Байкштіте (Литва) – 189 см

Раніше повідомлялося, що Магучіх могла змінити громадянство.

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