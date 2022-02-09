Джерело - Трибуна.
Українська шаблістка Ольга Харлан вирішила продовжувати спортивну кар’єру.
Про це повідомляє Трибуна.
Після Олімпіади в Токіо спортсменка взяла паузу на відпочинок та роздуми щодо свого майбутнього.
Харлан вже повернулася до тренувань. Зараз вона в Україні і з цього понеділка працює зі збірною України на олімпійській базі в Конча-Заспі.
Повернення на доріжку планується на етап Кубка світу, який відбудеться в Афінах на початку березня.
Нагадаємо, Харлан пояснила, чому українські спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами.