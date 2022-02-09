Українка вирішила повернулся до тренувань

Джерело - Трибуна.

Українська шаблістка Ольга Харлан вирішила продовжувати спортивну кар’єру.

Про це повідомляє Трибуна.

Після Олімпіади в Токіо спортсменка взяла паузу на відпочинок та роздуми щодо свого майбутнього.

Харлан вже повернулася до тренувань. Зараз вона в Україні і з цього понеділка працює зі збірною України на олімпійській базі в Конча-Заспі.

Повернення на доріжку планується на етап Кубка світу, який відбудеться в Афінах на початку березня.

Нагадаємо, Харлан пояснила, чому українські спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами.