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Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри

Сьогодні 15:40 154 0
Українка вирішила повернулся до тренувань
Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри
#Харлан

Джерело - Трибуна.

Українська шаблістка Ольга Харлан вирішила продовжувати спортивну кар’єру.

Про це повідомляє Трибуна.

Після Олімпіади в Токіо спортсменка взяла паузу на відпочинок та роздуми щодо свого майбутнього.

Харлан вже повернулася до тренувань. Зараз вона в  Україні і з цього понеділка працює зі збірною України на олімпійській базі в Конча-Заспі. 

Повернення на доріжку планується на етап Кубка світу, який відбудеться в Афінах на початку березня.

Нагадаємо, Харлан пояснила, чому українські спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами.

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