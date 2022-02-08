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УЄФА розслідуватиме матч Україна – Росія на Євро-2022

Сьогодні 19:55 210 0
УЄФА проведе дисциплінарне розслідування по матчу Україна – Росія на Євро-2022
УЄФА розслідуватиме матч Україна – Росія на Євро-2022
#Збірна України з футзалу, #УЄФА, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - uefa.com.

УЄФА оголосила про призначення інспектора УЄФА з етики та дисципліни для проведення дисциплінарного розслідування по матчу Україна – Росія у півфіналі Євро-2022 з футзалу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Раніше Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне розслідування "за фактом дискримінаційної поведінки уболівальників збірної України".

Нагадаємо, збірна України в драматичному поєдинку програла збірній Росії (2:3), а матч запам'ятався шаленою підтримкою українських уболіальників, у тому й числі легендарною піснею про Путіна, що визвало шквал нездорової реакції російських політиків і частини суспільства.

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