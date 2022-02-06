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Прямі трансляції

Збірна України зіграє з Іспанією у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи з футзалу

Сьогодні 13:03 255 0
Матч розпочнеться о 15:30
Збірна України зіграє з Іспанією у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи з футзалу
#Євро-2022 з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, збірна України у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи-2022 з футзалу зіграє з Іспанією.

Актуально: Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати

Початок о 15:30 за київським часом. В історії взаємовідносин збірних Іспанії та України з футзалу є вісім офіційних матчів, в яких всі перемоги здобули іспанці. Загальна кількість забитих/пропущених голів становить 29:6 на користь збірної Іспанії.

Нагадаємо, що у чвертьфінал чемпіонату Європи збірна України переграла Казахстан (5:3), а у півфіналі поступилася Росії (2:3).

Пряма трансляція матчу буде на телеканалі UA:Перший. 

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