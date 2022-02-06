Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 лютого, збірна України у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи-2022 з футзалу зіграє з Іспанією.
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Початок о 15:30 за київським часом. В історії взаємовідносин збірних Іспанії та України з футзалу є вісім офіційних матчів, в яких всі перемоги здобули іспанці. Загальна кількість забитих/пропущених голів становить 29:6 на користь збірної Іспанії.
Нагадаємо, що у чвертьфінал чемпіонату Європи збірна України переграла Казахстан (5:3), а у півфіналі поступилася Росії (2:3).
Пряма трансляція матчу буде на телеканалі UA:Перший.