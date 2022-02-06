Матч розпочнеться о 15:30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, збірна України у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи-2022 з футзалу зіграє з Іспанією.

Початок о 15:30 за київським часом. В історії взаємовідносин збірних Іспанії та України з футзалу є вісім офіційних матчів, в яких всі перемоги здобули іспанці. Загальна кількість забитих/пропущених голів становить 29:6 на користь збірної Іспанії.

Нагадаємо, що у чвертьфінал чемпіонату Європи збірна України переграла Казахстан (5:3), а у півфіналі поступилася Росії (2:3).

Пряма трансляція матчу буде на телеканалі UA:Перший.