Тренер Мотора очолив збірну Литви

Гінтарас Савукінас буде тренувати збірну Литви

Головного тренера запорізького Мотора Гінтараса Савукінаса призначено новим наставником чоловічої збірної Литви.

Про це повідомляє handballfast.com.

На цій посаді він змінив Міндаугаса Андрюшку, який пішов у відставку після чемпіонату Європи-2022.

Савукінас вже сформував тренерський штаб.

Весною 2022 року він разом із Литвою стартує у відбірному турнірі чемпіонату світу 2023 року. Литва зіграє із командою Ізраїлю.

У Моторі Савукінас працює з лютого 2020 року.

Раніше Мотор переграв Фленсбург.