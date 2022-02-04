Тренер Мотора очолив збірну Литви

Джерело - handballfast.com.
Головного тренера запорізького Мотора Гінтараса Савукінаса призначено новим наставником чоловічої збірної Литви.
Про це повідомляє handballfast.com.
На цій посаді він змінив Міндаугаса Андрюшку, який пішов у відставку після чемпіонату Європи-2022.
Савукінас вже сформував тренерський штаб.
Весною 2022 року він разом із Литвою стартує у відбірному турнірі чемпіонату світу 2023 року. Литва зіграє із командою Ізраїлю.
У Моторі Савукінас працює з лютого 2020 року.
Раніше Мотор переграв Фленсбург.