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Тренер Мотора очолив збірну Литви

Сьогодні 09:28 129 0
Гінтарас Савукінас буде тренувати збірну Литви
Тренер Мотора очолив збірну Литви
#Литва, #Мотор

Джерело - handballfast.com.

Головного тренера запорізького Мотора Гінтараса Савукінаса призначено новим наставником чоловічої збірної Литви.

Про це повідомляє handballfast.com.

На цій посаді він змінив Міндаугаса Андрюшку, який пішов у відставку після чемпіонату Європи-2022.

Савукінас вже сформував тренерський штаб.

Весною 2022 року він разом із Литвою стартує у відбірному турнірі чемпіонату світу 2023 року. Литва зіграє із командою Ізраїлю.

У Моторі Савукінас працює з лютого 2020 року.

Раніше Мотор переграв Фленсбург.

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