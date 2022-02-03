Депутатка розповіла про бюджет України на 2022 рік

Джерело - Ukrinform.

Бюджет України на 2022 рік передбачає 2,7 мільярдів гривень на спортивну інфраструктуру.

Про це заявила депутатка Верховної ради та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Взагалі, бюджет передбачає спрямування на спортивну галузь понад 8 мільярдів гривень. Це рекордний бюджет за всю історію незалежності України. У попередні роки на спорт передбачалося виділяти і чотири, і п‘ять, і шість, і сім мільярдів", - заявила колишня спортсменка.

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"З цих коштів 1,6 мільярдів виділено на підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор, Дефлімпійських ігор. Я б не сказала, що це великі гроші, але з розмов зі спортсменами можу зробити висновок, що цього вистачає".

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