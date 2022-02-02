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Президент асоціації мініфутболу Росії: Збірна України - це наші друзі

Сьогодні 10:22 227 0
Еміль Алієв прокоментував матч проти збірної України
Президент асоціації мініфутболу Росії: Збірна України - це наші друзі
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - sports.ru.

Збірна Росії з футзалу очікує важкої гри проти України у півфіналі Євро-2022.

Про це розповів президент асоціації мініфутболу Росії (АМФР) Еміль Алієв.

"Політичне підґрунтя цієї зустрічі відкидати не можна. Нас давно розводять, навіть на цьому чемпіонаті Європи нас розводили по групах, щоб ми раніше за півфінал не могли зустрітися один з одним. Основною інтригою майбутньої зустрічі є той факт, що ми давно не грали. На нас чекає не менш важка гра, збірна України – рівна та сильна команда, яка нав'язує боротьбу.

Збірна України веде матчі російською мовою. По-друге, це наші друзі. Це якраз історія про те, що спорт, зокрема мініфутбол поза політикою. Це не просто слова, ми давно дружимо з нашими колегами з Асоціації футзалу України, маємо тісні зв'язки. Краще б усі з'ясовували стосунки – хто сильніший чи швидший – саме на спортивних майданчиках. Ми дуже добре ставимося до своїх колег зі збірної України", – сказав Алієв.

Раніше, УЄФА визначило час початку півфінального матчу Україна - Росія.

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