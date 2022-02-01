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Різатдінова: Росіянкам помилки сходять з рук

Сьогодні 17:52 164 0
Бронзова призерка Ріо розповіла про суддівство на змаганнях
Різатдінова: Росіянкам помилки сходять з рук
#Анна Різатдінова

Джерело - Чемпіон.

Російським гімнасткам підсужують на змаганнях протягом останніх 20 років.

Про це заявила бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова.

"У нашому виді спорту, як правило, перше та друге місце посідає Росія, а людей п'ять бореться за нещасну бронзу. Щиро можу сказати, що російські гімнастки справді сильні, вони дуже сильні. Але! Якщо припускаються помилок росіянки, їм це чомусь сходить з рук", - заявила українка.

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"Якщо Україна або будь-яка інша країна припуститься помилки, то це все, яка тут медаль, ти ж припустилася помилки. А чомусь російські гімнастки, якщо вони навіть припускаються помилки, стоять на п'єдесталі, хоча це нонсенс!"

"І ми можемо цю лінію чітко простежити із 2000 року. Ще коли Кабаєва втратила обруч і стала третьою. Окей, вона була супер, вона - це епоха, але була припущена помилка, а вона стає третьою. Російські гімнастки дуже сильні, це правда, ніхто нічого не говорить. Але класно, коли йде чесна та здорова конкуренція", - підсумувала Різатдінова.

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