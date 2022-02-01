Бронзова призерка Ріо розповіла про суддівство на змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Російським гімнасткам підсужують на змаганнях протягом останніх 20 років.

Про це заявила бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова.

"У нашому виді спорту, як правило, перше та друге місце посідає Росія, а людей п'ять бореться за нещасну бронзу. Щиро можу сказати, що російські гімнастки справді сильні, вони дуже сильні. Але! Якщо припускаються помилок росіянки, їм це чомусь сходить з рук", - заявила українка.

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"Якщо Україна або будь-яка інша країна припуститься помилки, то це все, яка тут медаль, ти ж припустилася помилки. А чомусь російські гімнастки, якщо вони навіть припускаються помилки, стоять на п'єдесталі, хоча це нонсенс!"