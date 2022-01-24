Відбулася рекордна угода в кіберспорті

Джерело - Sports Business Journal.

Компанія Державного інвестиційного фонду уряду Саудівської Аравії Savvy Gaming Group купила двох найбільших кіберспортивних операторів турнірів ESL та FACEIT.

Про це повідомляє Sports Business Journal.

Сума угоди сягнула 1,5 млрд доларів.

ESL та FACEIT об'єднуються у змагальну ігрову платформу ESL FACEIT Group для допомоги розробникам та видавцям ігор у створенні змагальних ігрових спільнот та кіберспортивних екосистем.

Завершення угоди між очікується у другому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, S1mple - найкращий гравець CS:GO у 2021 році, B1t - у ТОП-10.