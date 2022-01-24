Головне
Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні
Вчора 10:24 1753 4
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:40 13001
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:23 10693
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:04 13718 2
Раміреса оштрафують за те, що він не прилетів до Києва після відпустки
Вчора 20:50 1084
Полякам Шевченко не по кишені, але вихід є
Вчора 20:00 447
Прес-аташе збірної Польщі: Інформація про Шевченка не відповідає дійсності
Вчора 18:21 1010
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу
Вчора 14:02 1303
Під час матчу він пережив клінічну смерть, а потім став легендою Зорі
Вчора 13:11 5496
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі
Вчора 11:26 8316
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Фонд уряду Саудівської Аравії придбав кіберспортивних операторів за 1,5 млрд доларів

Вчора 23:41 179 0
Відбулася рекордна угода в кіберспорті
Фонд уряду Саудівської Аравії придбав кіберспортивних операторів за 1,5 млрд доларів
#Кіберспорт

Джерело - Sports Business Journal.

Компанія Державного інвестиційного фонду уряду Саудівської Аравії Savvy Gaming Group купила двох найбільших кіберспортивних операторів турнірів ESL та FACEIT.

Про це повідомляє Sports Business Journal.

Сума угоди сягнула 1,5 млрд доларів.

ESL та FACEIT об'єднуються у змагальну ігрову платформу ESL FACEIT Group для допомоги розробникам та видавцям ігор у створенні змагальних ігрових спільнот та кіберспортивних екосистем.

Завершення угоди між очікується у другому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, S1mple - найкращий гравець CS:GO у 2021 році, B1t - у ТОП-10.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 13718 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 10693
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 13001
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 8316
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 11439
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 10414