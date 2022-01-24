Джерело - Чемпіон.
Колишнього чемпіона UFC Олега Тактарова натовпом побили у Мексиці.
Про це заявив сам росіянин.
"Вдарили по голові. Думаю, що бейсбольною битою. Гематома внутрішня. 10 людей просто на мені скакало. Отямився від того, що я задихаюся. У мене футболка була на носі. Я хотів дихати... А мене праворуч били. Один стрибав на кайданках, які у мене були застебнуті за спиною.
Волосінню мені стягували ноги (показує порізи). Хвилин 30-40 я лежав, не рухався, а мене продовжували бити. Якась супермафіозна структура. Коли поліція приїхала, я з полегшенням зітхнув - я зрозумів, що виживу", - зазначив Тактаров.
Первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова толпой избили в Мексике.— 2lin🇷🇺🇺🇦🇧🇾 (@2lin15) January 22, 2022
Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал журналист Александр Лютиков. pic.twitter.com/71NTEHYNpK
Нагадаємо боєць ММА помер після турніру у Чечні.