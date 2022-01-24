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У Мексиці натовп побив колишнього російського чемпіона UFC

Сьогодні 16:48 282 0
На Тактарова в Мексиці напали натовпом
У Мексиці натовп побив колишнього російського чемпіона UFC

Джерело - Чемпіон.

Колишнього чемпіона UFC Олега Тактарова натовпом побили у Мексиці.

Про це заявив сам росіянин.

"Вдарили по голові. Думаю, що бейсбольною битою. Гематома внутрішня. 10 людей просто на мені скакало. Отямився від того, що я задихаюся. У мене футболка була на носі. Я хотів дихати... А мене праворуч били. Один стрибав на кайданках, які у мене були застебнуті за спиною.

Волосінню мені стягували ноги (показує порізи). Хвилин 30-40 я лежав, не рухався, а мене продовжували бити. Якась супермафіозна структура. Коли поліція приїхала, я з полегшенням зітхнув - я зрозумів, що виживу", - зазначив Тактаров.

Нагадаємо боєць ММА помер після турніру у Чечні.

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