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Український боєць дебютує на UFC 272

Сьогодні 14:37 55 0
Ігор Потеря прокоментував свій перший бій у UFC.
Український боєць дебютує на UFC 272
#UFC, #Ігор Потеря

Джерело - Чемпіон.

Український боєць ММА Ігор Потеря (19-2) дебютує в UFC. 

Українець виступить на турнірі UFC 272, що відбудеться 5 березня у Лас-Вегасі. Суперником Потері стане румун Ніколає Негумерану (11-2).

"Підтверджую, 5 березня я битимуся на UFC 272. Багато говорити не буду: мій шлях за титулом починається!

Суперник - неважливий, я готовий до всіх і закінчиться все підняттям моєї руки.

Дейна Вайт, готуй бонус за найкращий виступ вечора. Брюсе Баффер, готуй голосові зв'язки, українські катапульти заряджені! До зустрічі у Лас-Вегасі", - розповів Потеря.

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Публикация от ♾ Ihor ♾ Duelist ♾ Potieria ♾ (@ihor_duelist__potieria_ufc)

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