Український боєць дебютує на UFC 272

Український боєць ММА Ігор Потеря (19-2) дебютує в UFC.

Українець виступить на турнірі UFC 272, що відбудеться 5 березня у Лас-Вегасі. Суперником Потері стане румун Ніколає Негумерану (11-2).

"Підтверджую, 5 березня я битимуся на UFC 272. Багато говорити не буду: мій шлях за титулом починається!

Суперник - неважливий, я готовий до всіх і закінчиться все підняттям моєї руки.

Дейна Вайт, готуй бонус за найкращий виступ вечора. Брюсе Баффер, готуй голосові зв'язки, українські катапульти заряджені! До зустрічі у Лас-Вегасі", - розповів Потеря.