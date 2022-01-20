Збірна України з футзалу пропустила незрозумілі голи у стартовому матчі Євро-2022 від команди Нідерландів.

Про це розповів головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.

"Не зуміли реалізувати свої моменти до перерви, пропустили швидкий гол у другій половині. Чомусь втратили концентрацію на старті другого тайму. Пропустили незрозумілі голи. Ці два голи вибили нас з колії, а потім послідував й третій пропущений м'яч. Будемо відвертими, другу половину ми провели невдало. Передивимося матч й будемо робити висновки.

Можливо, є невелика фізична втома. Думаю, була певна скутість у діях гравців. У складі було дев’ять дебютантів на чемпіонатах Європи. Це далося взнаки. Було присутнім побоювання у певних компонентах гри, щоб діяти більш впевнено. Якщо ти боїшся помилитися – рано чи пізно ти припустишся цієї помилки", - відзначив Косенко.