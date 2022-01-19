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Футзал. Євро-2022. Прогноз на матч Нідерланди - Україна

Сьогодні 12:58 159 0
Футзал. Євро-2022. Прогноз на матч Нідерланди - Україна
#Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

19 січня збірна України з футзалу, офіційним партнером якої є єдиний легальний букмекер Parimatch Ukraine, проведе свій перший матч на Євро-2022. Наша команда зіграє з господарями турніру Нідерландами (початок о 21:30). Два інших наших суперники по групі - Сербія (23.01, 15:30) та Португалія (28.01, 21:30).

Зараз аналітики Parimatch дають 73% на перемогу збірної України, 13% на те, що виграють Нідерланди та 14% на нічию. Тож, наші шанси стартувати з максимальним результатом на європейській першості досить солідні.

На жаль, провести підготовку до турніру по плану головному тренеру не вдалося. Олександр Косенко розраховував на два контрольні матчі з Казахстаном, але через події в країні спаринги не відбулися. Збірна просто не змогла вилетіти до нас у гості.

Натомість наша національна команда зіграла зі Sky Up, представником першої ліги. Матч завершився переконливою перемогою збірної України 7:0. Тож, як мінімум, всі 14 гравців вирушили до Нідерландів у гарному настрої.

До речі, цікаво, що і на футбольному чемпіонаті Європи минулого року ми також в першому матчі грали з Нідерландами. На жаль, поступилися 2:3, але тепер є гарна можливість взяти реванш у футзалі!

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