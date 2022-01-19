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Головний тренер збірної України подав у відставку

Сьогодні 11:11 187 0
Німецький фахівець ухвалив рішення після невдалого виступу команди на чемпіонаті Європи-2022.
Головний тренер збірної України подав у відставку
#Збірна України, #Чемпіонат Європи, #Міхаель Біглер

Джерело - handball.net.ua.

Головний тренер збірної України Міхаель Біглер прийняв рішення залишити тренерський штаб синьо-жовтих.

Про це повідомляє пресслужба ФГУ.

Актуально: Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати

Під керівництвом Біглера збірна пройшла збори в листопаді в угорському Балатонбогларі та два збори у Запоріжжі у грудні та січні, після чого виступила на чемпіонаті Європи-2022. 

"У мене велика різниця у враженнях між іграми та тренуваннями збірної України. На жаль, ігор було лише три. Тренування були супер. Я бачив нову молоду команду, яка фокусується на завданнях, хоче вчитися,  дізнаватися нове. Гравці готові віддавати емоції та енергію на тренуваннях. За це - моя повага команді і в цьому я бачу позитив.

Для мене було честю та великим задоволенням співпрацювати із Федерацією гандболу України. Я сказав гравцям і Федерації: дайте цим хлопцям час, вони будуть розвиватися. Було чимало хороших моментів.Цій команді потрібен час, вони хочуть працювати", - відзначив Біглер.

Нагадаємо, Україна поступилася Хорватії і втратила шанси на вихід з групи на чемпіонаті Європи.

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