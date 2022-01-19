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Нідерланди - Україна: Де дивитися онлайн матч чемпіонату Європи-2022

Сьогодні 06:05 484 0
Матч відбудеться у середу, 19 січня
Нідерланди - Україна: Де дивитися онлайн матч чемпіонату Європи-2022
#Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України зіграє з Нідерландами.

Актуально: Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань

Матч відбудеться у середу, 19 січня. Початок матчу о 21:30 за київським часом.

Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі UA: Перший.

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