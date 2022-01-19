Матч відбудеться у середу, 19 січня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України зіграє з Нідерландами.

Матч відбудеться у середу, 19 січня. Початок матчу о 21:30 за київським часом.

Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі UA: Перший.