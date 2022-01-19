Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України зіграє з Нідерландами.
Матч відбудеться у середу, 19 січня. Початок матчу о 21:30 за київським часом.
Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі UA: Перший.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України зіграє з Нідерландами.
Матч відбудеться у середу, 19 січня. Початок матчу о 21:30 за київським часом.
Дивитися онлайн поєдинок можна на телеканалі UA: Перший.