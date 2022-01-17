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Відбувся гранд-фінал Першого офіційного Суперкубка України з кіберспорту

Сьогодні 12:30 90 0
Відбувся гранд-фінал Першого офіційного Суперкубка України з кіберспорту

Джерело - Чемпіон.

16 січня у гранд-фіналі Суперкубка України з дисципліни CS:GO чемпіонство здобула команда Run or Die. У рівній боротьбі вона обіграла команду В8.

Суперкубок України –  перший офіційний кіберспортивний захід, який було внесено до календаря спортивних подій Міністерства молоді та спорту України. Загалом учасники турніру розіграли призовий фонд $10,000. 

Суперкубок відбувся за підтримки єдиного легального букмекера Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – провідна беттінгова компанія у світі кіберспорту, яка бере участь в організації турнірів з різних дисциплін та є партнером таких видатних команд, як Team Spirit та HellRaisers.

Федерація кіберспорту України організовувала україномовну трансляцію всіх матчів Суперкубку зі студії у Дніпрі та вже анонсувала реєстрацію на Кубок України 2022 з дисциплін Dota 2 та СS:GO.

Спостерігати за наступними турнірами від Федерації кіберспорту України можна на офіційному профілі в Twitch https://www.twitch.tv/csgouesf_ua .

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