Бріксен зарахували технічну поразку

Джерело - Чемпіон.

Львівська Галичанка вийшла у чвертьфінал Європейського кубка ЄГФ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Європейська федерація гандболу ухвалила рішення зарахувати технічну поразку італійському клубу Бріксен.

Матч мав відбутися у Львові, 16 січня. Однак 13 січня вночі італійки надіслали лист, у якому повідомили про неможливість прибуття до Львова через захворювання шести гравців на COVID-19.

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У зв’язку з неявкою клубу на 2-й матч, йому зараховано технічну поразку 10:0. Та 2:0 за очками.

Перший матч, що відбувся в Італії 8 січня виграла українська команда - 36:29.

Суперника по чвертьфіналу Галичанка дізнається вже наступного тижня - 18 січня.

За попередньою інформацією матчі 1/4 відбудуться 12 та 19 лютого.