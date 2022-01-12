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Екскапітан NaVi Данило Zeus Тесленко: Кіберспортсмени вже давно не ботаніки

Сьогодні 10:33 165 0
Екскапітан NaVi Данило Zeus Тесленко: Кіберспортсмени вже давно не ботаніки

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з CS:GO, екскапітан NaVi Данило "Zeus" Тесленко взяв участь в youtube проекті "10 питань від Parimatch" на каналі Parimatch Ukraine й поділився, чим займається зараз та що запланував на майбутнє.

Даня розповів, як виглядає його команда мрії, чи хоче спробувати себе у ролі тренера, розказав про власний внесок у розвиток кіберспорту та про свій сьогоднішній бізнес. 

Zeus акцентував на тому, що кіберспорт це популярний та перспективний вид спорту. "У кіберспортсменів багато грошей. Вони вже давно не ботаніки. Вони їздять на дорогих машинах, живуть у класних будинках й у них все чікі-пікі".

А ще він висловив респект кіберспортивній сцені України. "Український Counter-Strike зараз на дуже високому рівні! Навіть на Кубку України, який проводить UESF, багато класних гравців та команд", – поділився Даня.  

Зараз проходить перший офіційний Суперкубок України з дисципліни CS:GO, який проводить Федерація кіберспорту України за підтримки єдиної легальної беттінгової компанії Parimatch Ukraine. А нещодавно Федерація кіберспорту України анонсувала Кубок України 2022 року з дисциплін CS:GO та Dota 2 із загальним призовим фондом 800,000 грн. 

Інтерв’ю Данила "Zeus" Тесленко можна переглянути на офіційному каналі Parimatch Ukraine на Youtube. Раніше у проекті "10 питань від Parimatch" вже взяв участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик. 

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