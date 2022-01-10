Матч зірок футзалу завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У Черкасах в Палаці Спорту Будівельник за підтримки Parimatch Ukraine відбувся третій в історії українського футзалу Матч зірок. У заході взяли участь гравці, яких шляхом голосування обрали понад 8 тисяч вболівальників, а також тренери клубів Parimatch Екстра-ліги. У видовищному протистоянні команд Схід та Захід переможця виявлено не було, гра завершилася внічию 6:6. Хоча, після першого тайму Захід вів у рахунку 3:1.

Окрім самої гри також відбулася низка урочистостей. Зокрема, отримали нагороди гравці та тренер збірної Геннадій Лисенчук, які завоювали бронзу чемпіонату світу у 1996. Їх відзначили саме з нагоди 25-річчя цього досягнення національної команди.

Також на паркеті "Будівельника" пройшов конкурс на найпотужніший удар. Переможцем з показником 112 км/год став Михайло Волянюк, який в цей день грав за команду Захід. А ось в інших конкурсах найкращими стали представники Сходу. Юрій Савенко у конкурсі на найбільш влучний удар, а Клаудіньо здобув перемогу у конкурсі майстерності. Також воротаря їх команди Юрія Савенка було визначено як найкращого гравця Матча зірок.

Без сумнівів, свято футзалу в Черкасах вдалося. Це ще раз показало, що цей вид спорту є дуже популярним в Україні і має своїх вболівальників. І зараз, коли сезон у самому розпалі, їх стає все більше.