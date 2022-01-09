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Галичанка на виїзді обіграла Бріксен в 1/8 фіналу Кубка ЄГФ

Сьогодні 10:58 147 0
Українська гандбольна команда здобула впевнену перемогу
Галичанка на виїзді обіграла Бріксен в 1/8 фіналу Кубка ЄГФ
#Галичанка

Джерело - Чемпіон.

Львівська Галичанка провела перший матч проти італійського Бріксена у рамках 1/8 фіналу Європейського кубка ЄГФ.

Українська гандбольна команда здобула впевнену перемогу - 36:29.

Виїзна перемога наблизила Галичанку до 1/4 фіналу Європейського кубка. Матч у відповідь відбудеться у Львові 16-го січня.

Європейський кубок ЄГФ
1/8 фіналу 
Перший матч, 8 січня

Бріксен (Брессаноне, Італія) - Галичанка (Львів, Україна) 29:36 (16:20)

Бріксен: Прунстер, Едер (1), Дурнвалдер, Шотцер, Абфальтерер (1), Хілбер (1), Ді П'єтро (4), Нотдурфтер (2), Дюран Моренс (5), Укхіно (3), Пернтхалер, Баббо (6), Джиларді (6), Ді Карлантоніо, Віколер.

Галичанка: Салтанюк, М.Поляк, Дяченко (1), Голінська, Максименко, Маркевич (6), Головко, Прокоп'як (1), Мартинюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (7), Козак (3), Мелекесцева (2), Дмитришин (13), Т.Поляк (3).

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