Галичанка на виїзді обіграла Бріксен в 1/8 фіналу Кубка ЄГФ

Українська гандбольна команда здобула впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

Львівська Галичанка провела перший матч проти італійського Бріксена у рамках 1/8 фіналу Європейського кубка ЄГФ.

Українська гандбольна команда здобула впевнену перемогу - 36:29.

Виїзна перемога наблизила Галичанку до 1/4 фіналу Європейського кубка. Матч у відповідь відбудеться у Львові 16-го січня.

Європейський кубок ЄГФ

1/8 фіналу

Перший матч, 8 січня

Бріксен (Брессаноне, Італія) - Галичанка (Львів, Україна) 29:36 (16:20)

Бріксен: Прунстер, Едер (1), Дурнвалдер, Шотцер, Абфальтерер (1), Хілбер (1), Ді П'єтро (4), Нотдурфтер (2), Дюран Моренс (5), Укхіно (3), Пернтхалер, Баббо (6), Джиларді (6), Ді Карлантоніо, Віколер.

Галичанка: Салтанюк, М.Поляк, Дяченко (1), Голінська, Максименко, Маркевич (6), Головко, Прокоп'як (1), Мартинюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (7), Козак (3), Мелекесцева (2), Дмитришин (13), Т.Поляк (3).