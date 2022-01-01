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Помер триразовий призер Олімпійських ігор

Сьогодні 14:55 209 0
Помер триразовий призер Олімпійських ігор
#Хамутцьких

Джерело - Чемпіон.

На 53-му році життя помер триразовий призер Олімпійських ігор з волейболу Вадим Хамутцьких.

Про це повідомляє пресслужба Всеросійської федерації волейболу.

"Легендарний зв'язуючий, призер Олімпійських ігор, дворазовий переможець Ліги чемпіонів у складі Білогір'я, тренер молодіжної команди та просто хороша людина. Спіть спокійно, Вадиме Анатолійовичу", - йдеться у повідомленні федерації.

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Допис, поширений ВФВ🇷🇺🏐 (@volleyballvfv)

Хамутцьких - срібний призер Олімпіади-2000, бронзовий призер Ігор 2004 і 2008 років, срібний призер чемпіонату світу 2002 року, чотириразовий призер чемпіонатів Європи, володар Кубка світу - 1999, переможець Світової ліги - 2.

Раніше, помер десятиразовий чемпіон НБА.

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