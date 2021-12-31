Джерело - Чемпіон.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич на етапі Кубка світу з бобслею та скелетону показав найкращий результат у кар'єрі.
У першому заїзді Гераскевич став 13-м, у другому фінішував 2-м. У загальному заліку Гераскевич став 6-м, відставання від лідера становило +0,65. Перемогу здобув латвієць Томас Дукурс.
Переможцем етапу Кубка світу став латвієць Томас Дукурс.
Скелетон (чоловіки)
Шостий етап Кубка світу 2021/22.
Сігулда, Латвія
31 грудня
Томас Дукурс (Латвія) 1:41.46
Мартінс Дукурс (Латвія) +0.06
Юнг Син Гі (Республіка Корея) +0.37
Євгеній Рукосуєв (Росія) +0.38
Александр Гасснер (Німеччина) +0.54
Владислав Гераскевич (Україна) +0.65