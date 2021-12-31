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Гераскевич посів шосте місце на етапі Кубка світу

Сьогодні 19:24 242 0
Українець показав найкращий результат у кар'єрі
Гераскевич посів шосте місце на етапі Кубка світу
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич на етапі Кубка світу з бобслею та скелетону показав найкращий результат у кар'єрі.

У першому заїзді Гераскевич став 13-м, у другому фінішував 2-м. У загальному заліку Гераскевич став 6-м, відставання від лідера становило +0,65. Перемогу здобув латвієць Томас Дукурс.

Переможцем етапу Кубка світу став латвієць Томас Дукурс.

Скелетон (чоловіки)
Шостий етап Кубка світу 2021/22.
Сігулда, Латвія
31 грудня

Томас Дукурс (Латвія) 1:41.46

Мартінс Дукурс (Латвія) +0.06

Юнг Син Гі (Республіка Корея) +0.37

Євгеній Рукосуєв (Росія) +0.38

Александр Гасснер (Німеччина) +0.54

Владислав Гераскевич (Україна) +0.65

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