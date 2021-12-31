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Титулований український дзюдоїст Зантарая завершує кар'єру

Сьогодні 17:39 150 0
Зантарая за кар'єру виграв 33 медалі
Титулований український дзюдоїст Зантарая завершує кар'єру
#Зантарая

Джерело - xsport.ua.

Багаторічний лідер збірної України з дзюдо Георгій Зантарая, для якого Олімпійські ігри були останніми змаганнями високого рівня, завершує кар'єру.

Про це заявив наставник спортсмена Віталій Дуброва.

"Завершує кар'єру наш багаторічний лідер збірної Георгій Зантарая. Напевно, Олімпійські ігри були останніми змаганнями високого рівня. На жаль, йому не вдалося завоювати таку бажану олімпійську медаль. Але все-таки вік дався взнаки - у Токіо йому вже було 33 роки. Це дуже великий вік для такої категорії", - сказав Дуброва.

Зантарая за кар'єру виграв 33 медалі - українець ставав чемпіоном світу у 2009 році, двічі перемагав на чемпіонаті Європи та брав золото на Європейських іграх 2019 року у Мінську.

На Олімпійських іграх у Токіо Георгій Зантарая у 1/8 фіналу програв словенцю Адріану Гомбочу.

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