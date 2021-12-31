Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона
29.12.2021 20:38 553
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:33 8086
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:16 12137
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 09:50 2786
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 08:49 12852
Гол Яремчука не врятував Бенфіку від поразки у матчі з Порту
Сьогодні 08:39 515
Луческу висловився про війну України та Росії: Психоз. Лідери збожеволіли
Сьогодні 08:24 713
The Ring назвав найкращий бій 2021 року
Вчора 21:41 362
Колумбійський договорняк залишається в центрі уваги через нові обставини
Вчора 17:56 446
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:18 9640 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Помер шестиразовий переможець ралі Дакар

Сьогодні 10:25 84 0
Лопрайсу було 73 роки
Помер шестиразовий переможець ралі Дакар
#Дакар

Джерело - Чемпіон.

Помер легендарний гонщик Карел Лопрайс, який шість разів ставав переможцем ралі-марафону Дакар.

Про це повідомляє племінник Карела Альоша Лопрайс.

"Ім'я Карела Лопрайса назавжди залишиться пов'язаним з успіхом вантажівок Tatra на ралі Дакар. У 1986 році він дебютував на знаменитій гонці в пустелі, а через два роки відсвяткував перший зі своїх шести тріумфів на берегах Рожевого озера. Він попрощався з африканськими змаганнями у 2006 році. За два десятиліття він провів дев'ятнадцять гонок Дакар, у яких зайняв одинадцять подіумних місць. 2017 року він отримав від президента республіки державну нагороду", - зазначив Альоша.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Aleš Loprais Dakar Live 🚚💨 (@ales_loprais)

Коментарі ()