Помер шестиразовий переможець ралі Дакар

Помер легендарний гонщик Карел Лопрайс, який шість разів ставав переможцем ралі-марафону Дакар.

Про це повідомляє племінник Карела Альоша Лопрайс.

"Ім'я Карела Лопрайса назавжди залишиться пов'язаним з успіхом вантажівок Tatra на ралі Дакар. У 1986 році він дебютував на знаменитій гонці в пустелі, а через два роки відсвяткував перший зі своїх шести тріумфів на берегах Рожевого озера. Він попрощався з африканськими змаганнями у 2006 році. За два десятиліття він провів дев'ятнадцять гонок Дакар, у яких зайняв одинадцять подіумних місць. 2017 року він отримав від президента республіки державну нагороду", - зазначив Альоша.