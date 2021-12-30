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Сафіуллін: Місія міністра полягає у тому, щоб вирішувати проблеми у федераціях

Сьогодні 14:05 129 0
Ексфункціонер - про проблеми у різних федераціях
Сафіуллін: Місія міністра полягає у тому, щоб вирішувати проблеми у федераціях
#Сафіуллін

Окремі українські функціонери дуже вузько розуміють, що таке чистота в спорті.

Про це заявив Равіль Сафіуллін.

"До мене заходив Микола Мільчев. Олімпійський чемпіон-2000, учасник чотирьох Олімпіад у стендовій стрільбі, він ніс прапор України на відкритті Ігор у Ріо-2016. Скаржився, що у них у федерації конфлікт. Якийсь бізнесмен під Києвом збудував стенд і уявив себе царем, мовляв, тепер усі змагання проходитимуть у нього, інакше він зніме Мільчева з посади головного тренера, Мільчев іде до міністра з проханням розібратися, на що йому рекомендують звернутися до поліції.

Звернулась Асоціація кінного спорту, розповіла про розбіжності в їхній федерації і подальше заслуховування цього питання на комісії в Мінспорту. Я розповів про це міністру спорту та його першому заму, просив їх вислухати і ухвалити об'єктивне рішення, що допомогло б погасити конфлікт і сприяло б розвитку цього виду спорту. Так вони і зробили, дуже уважно вислухали протягом... аж 3 хвилин - і відмовили. Асоціація з таким підходом не змирилася і, звернувшись до судових органів, на сьогодні виграла близько 10 судів!

Місія міністра полягає у тому, щоб вирішувати такі проблеми. Посадити за стіл переговорів зацікавлені сторони та вирішити конфлікт. Так, може, і треба буде звернутися до поліції, але тільки тоді, коли буде вичерпано всі можливості.

А невтручання та небажання розбиратися призводить до таких наслідків.

Окремі наші функціонери дуже вузько розуміють, що таке чистота в спорті. Це не тільки відмова від вживання заборонених препаратів. Ставлення до людей, тон розмови з ними - це теж чистота спорту! Посада міністра, посада радника Офісу президента - це все тимчасово, куди важливіше залишатися людиною, чесною, справедливою та благородною, щоб завтра не соромно було дивитися в очі один одному!", - зазначив Сафіуллін.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ.

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