Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона
Вчора 20:38 393
Сафіуллін: Думка Говорової виявилася вище за думку президента федерації
Сьогодні 10:21 404
Бій Усика визнали подією року за версією The Ring
Сьогодні 09:44 521
Молодіжний чемпіонат світу скасовали після початку турніру
Сьогодні 07:45 1059
Етап Кубка світу в Антгольці відбудеться без глядачів
Вчора 22:31 495
В ООН занепокоєні зростанням ринку нелегальних ставок
Вчора 17:35 276
Ломаченко попросив уболівальників обрати йому наступного суперника
Вчора 17:22 3533
Стаховський: Тимощуку закрита дорога в Україну
Вчора 16:34 2882
Динамо може відправити 16 гравців у Динамо Бухарест
Вчора 15:55 1163
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Вчора 13:15 8153 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Сафіуллін: Хмель відмовився від посади. Коли ви обирали тренера, з ним спілкувалися чи ні?

Сьогодні 12:09 131 0
Ексфункціонер - про недобросовісну роботу комісії
Сафіуллін: Хмель відмовився від посади. Коли ви обирали тренера, з ним спілкувалися чи ні?
#Сафіуллін

Джерело - sport.segodnya.ua.

На засіданні Ради ФЛАУ Равіля Сафіулліна просили залишитися на посаді президента ФЛАУ. 

Про це заявив ексфункціонер.

"На засіданні Ради ФЛАУ мене просили залишитися. Але я сказав, що не змінюю своїх рішень. Хочу, щоб для міністерства це було уроком. Щоб вони зрозуміли, до чого призводять необдумані, на догоду комусь прийняті рішення. За статутом я мав призначити наступника до виборів. Але я запропонував це зробити Раді ФЛАУ. І вона не обрала виконувачем обов'язків Говорову як першого віцепрезидента! Хоча перед цим Говорова написала заяву, що вона розпочинає роботу. Отже, члени Ради ФЛАУ оцінили дії Олени Іванівни! Наразі федерацією керує віцепрезидент - Євген Ігорович Пронін.

На засіданні Ради ФЛАУ був присутній народний депутат із фракції Слуга народу Георгій Мазурашу. Після закінчення він пропонував мені сісти за стіл переговорів з Говоровою, на що я відповів категоричною відмовою, мені нема про що більше говорити з Оленою Іванівною.

Комічність ситуації полягає в тому, що за кілька тижнів після свого обрання Михайло Хмель відмовився від посади головного тренера, пославшись на сімейні обставини.

І тепер у мене питання до комісії, Говорової та міністра. Коли ви обирали тренера, ви з ним спілкувалися чи ні? Якщо так, то чи йшлося про легку атлетику України? Ви знаєте, що його родина у Нідерландах? Ви питали, де він житиме під час роботи - в Україні чи Нідерландах? Хто відповість за таку "ефективну" роботу комісії, оплачену платниками податків України?

Говорова, як радник Офісу Зеленського з питань спорту, і Гутцайт, як міністр молоді та спорту, стоять на чолі спортивної піраміди нашої країни. Вони повинні робити все, щоб спорт, а отже, і федерації розвивалися, однак їхні дії мало не зупинили діяльність Федерації легкої атлетики України. Потрібно віддати належне членам Ради ФЛАУ, які не дозволили це зробити. Мабуть, з помсти за незговірливість міністр пригрозив ФЛАУ не продовжувати договір про проведення експерименту, який дає змогу федерації самостійно планувати свою діяльність. Що це? Показати, хто в домі господар? Слід було б покаятися за те, що за 2,5 року до Олімпійських ігор "завдяки" Міністерству молоді та спорту Федерація легкої атлетики залишилася без головного тренера, а не зводити з нею рахунки", - зазначив Сафіуллін.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ.

Коментарі ()