На засіданні Ради ФЛАУ Равіля Сафіулліна просили залишитися на посаді президента ФЛАУ.

Про це заявив ексфункціонер.

"На засіданні Ради ФЛАУ мене просили залишитися. Але я сказав, що не змінюю своїх рішень. Хочу, щоб для міністерства це було уроком. Щоб вони зрозуміли, до чого призводять необдумані, на догоду комусь прийняті рішення. За статутом я мав призначити наступника до виборів. Але я запропонував це зробити Раді ФЛАУ. І вона не обрала виконувачем обов'язків Говорову як першого віцепрезидента! Хоча перед цим Говорова написала заяву, що вона розпочинає роботу. Отже, члени Ради ФЛАУ оцінили дії Олени Іванівни! Наразі федерацією керує віцепрезидент - Євген Ігорович Пронін.

На засіданні Ради ФЛАУ був присутній народний депутат із фракції Слуга народу Георгій Мазурашу. Після закінчення він пропонував мені сісти за стіл переговорів з Говоровою, на що я відповів категоричною відмовою, мені нема про що більше говорити з Оленою Іванівною.

Комічність ситуації полягає в тому, що за кілька тижнів після свого обрання Михайло Хмель відмовився від посади головного тренера, пославшись на сімейні обставини.

І тепер у мене питання до комісії, Говорової та міністра. Коли ви обирали тренера, ви з ним спілкувалися чи ні? Якщо так, то чи йшлося про легку атлетику України? Ви знаєте, що його родина у Нідерландах? Ви питали, де він житиме під час роботи - в Україні чи Нідерландах? Хто відповість за таку "ефективну" роботу комісії, оплачену платниками податків України?

Говорова, як радник Офісу Зеленського з питань спорту, і Гутцайт, як міністр молоді та спорту, стоять на чолі спортивної піраміди нашої країни. Вони повинні робити все, щоб спорт, а отже, і федерації розвивалися, однак їхні дії мало не зупинили діяльність Федерації легкої атлетики України. Потрібно віддати належне членам Ради ФЛАУ, які не дозволили це зробити. Мабуть, з помсти за незговірливість міністр пригрозив ФЛАУ не продовжувати договір про проведення експерименту, який дає змогу федерації самостійно планувати свою діяльність. Що це? Показати, хто в домі господар? Слід було б покаятися за те, що за 2,5 року до Олімпійських ігор "завдяки" Міністерству молоді та спорту Федерація легкої атлетики залишилася без головного тренера, а не зводити з нею рахунки", - зазначив Сафіуллін.