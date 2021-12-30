Сафіуллін: Думка Говорової виявилася вище за думку президента федерації

Після того, як Равіль Сафіуллін подав у відставку, йому зателефонував міністр Вадим Гутцайт.

Про це заявив ексфункціонер.

"Мовляв, що сталося? Чому? Забери заяву. "Я говорю: "Ти ж чудово знав, що є конфлікт у федерації. Чому раніше не дзвонив? Чому не запропонував сісти за стіл переговорів? І своїх рішень я ніколи не змінюю. Це зрада".

Я не знаю, як з ними [Говорова Є.І. та Гутцайт В.М.] далі можна працювати після цього. Вони ж самі просили мене очолити федерацію, а коли у нелегкій боротьбі організація стала ставати на ноги, об'єднуватися - адже тільки таким чином можна вирішувати поставлені завдання, - враження, що вони зробили крок назад, щоб підставити підніжку... Чому? Я не знаходжу відповіді. Вважаю, що на міністра Гутцайта подіяла радниця Офісу президента Говорова. Думка Олени Іванівни виявилася вище за думку президента федерації.

Але ж ми скільки років разом працювали! Особливо з Вадимом Марковичем. Коли я був міністром, він прийшов до мене, після чого очолив олімпійську базу в Кончі-Заспі. Договір був укладений на 5 років, не на один рік.

Я підтримав Гутцайта після Олімпіади-2020, хоча багато хто називав її провальною, піддавали критиці дії міністра, заради об'єктивності - необґрунтовано. У нас із Вадимом Марковичем були чудові стосунки, і він знав про існування конфлікту між мною та Оленою Іванівною у питанні вибору головного тренера, але нічого не зробив для його вирішення, навіть не спробував.

Знаєте, після цього я згадав відому цитату: "Врятуй мене Боже від друзів, а з ворогами я сам впораюся". Багато хто вважав, що вона належить Вольтерові. Історики підняли всі його праці, але не знайшли цього виразу. Приписували знаменитому полководцю Людовіка XIV герцогу де Віллару. А от на шаблі польського короля Яна Собеського було написано таке: "Бережись невірних друзів, а від ворогів я тебе захищу". Якби я знав про такий напис, мабуть, був би обачнішим у спілкуванні з олімпійським чемпіоном у цьому виді фехтування", - зазначив Сафіуллін.