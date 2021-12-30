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Сафіуллін вказав причину, по якій написав заяву про звільнення

Сьогодні 09:07 262 0
Ексфункціонер - про причину відходу з ФЛАУ
Сафіуллін вказав причину, по якій написав заяву про звільнення
#Сафіуллін

Джерело - sport.segodnya.ua.

Колишній президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін не намагався загострювати конфлікт при затвердженні головного тренера національної команди, а лише попросив глянути об'єктивно на ситуацію.

Про це заявив сам ексфункціонер.

"Я комісії сказав, що легкій атлетиці потрібен суворий тренер, жорсткий, але справедливий, який налагодив би роботу в команді. І в мене прохання до вас – призначити тренером Апайчева. Я бачу, що ця людина профі у своїй справі й може досягти результату. Якщо я роблю все, щоб тримати на плаву федерацію, напевно, я маю робити ставку на того, кому довіряю. І відповідальність за належну атмосферу в колективі я беру на себе.

Загалом у мене було три пропозиції:

Призначити головним тренером збірної України Олександра Апайчева.

Апайчев сам призначає тренерів у спринті, метанні, стрибках тощо. Тобто приводить свою команду.

Укласти контракт із тренерським колективом на весь олімпійський цикл. Він має вивести команду на пік форми до Парижа-2024. А якщо вибирати тренера на рік, то в цьому я вбачаю повне нерозуміння організації процесу підготовки спортсменів або недовіру до кандидата (тоді навіщо такий тренер взагалі потрібний), а ще й корупцію.

На жаль, жодна з моїх пропозицій не була прийнята. Коли мені про це сказали, я одразу написав заяву про звільнення", - зазначив Сафіуллін.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ.

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