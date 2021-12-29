Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона
Сьогодні 20:38 206
В ООН занепокоєні зростанням ринку нелегальних ставок
Сьогодні 17:35 200
Ломаченко попросив уболівальників обрати йому наступного суперника
Сьогодні 17:22 1291
Стаховський: Тимощуку закрита дорога в Україну
Сьогодні 16:34 1948
Динамо може відправити 16 гравців у Динамо Бухарест
Сьогодні 15:55 862
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 13:15 6633 3
35 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 11:54 7348
Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні
Сьогодні 09:42 504
Шахтар готує трансфер бразильського вінгера Аякса
Сьогодні 08:26 983
Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Вчора 20:43 1277
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Сафіуллін: Я був згоден на тандем Апайчев - Хмель

Сьогодні 22:21 126 0
Ексфункціонер - про складні вибори головного тренера збірної
Сафіуллін: Я був згоден на тандем Апайчев - Хмель
#Сафіуллін

Джерело - sport.segodnya.ua.

Колишній президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін з Віталієм Петровим обговорював кандидатури на посаду головного тренера збірної.

Про це заявив ексфункціонер.

"Я зателефонував одному з авторитетних членів комісії ФЛАУ Віталію Петрову (колишній тренер Бубки - прим.), дізнатися його думку. Віталій Афанасійович мені й каже: Найсильніший з кандидатів - Апайчев, другий - Хмель, оптимальний варіант - якби вони пішли в парі.

Я погодився, що це чудовий варіант. Я був прихильником того, щоб їх поєднати - тренер, який знає нашу кухню і працює за кордоном, плюс тренер, який має великий досвід роботи за кордоном, це чудовий тандем.

Після спілкування з Петровим телефонував Апайчеву і пропонував розглянути варіант роботи з Хмелем у разі перемоги в конкурсі. А Апайчев каже: "Я ж Мишка знаю добре". Далі вони домовляються про таке: Апайчев - головний тренер збірної, а Хмель - головний зі спринту… "Але перед самими виборами всі ці домовленості з боку Хмеля були забуті. Чому так сталося, я не знаю досі", - розповідає Сафіуллін.

Всупереч доводам президента ФЛАУ Равіля Сафіулліна, комісія на чолі з першим віцепрезидентом Оленою Говоровою зайняла іншу позицію, проігнорувавши його думку.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ.

Коментарі ()