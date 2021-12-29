Сафіуллін: Я був згоден на тандем Апайчев - Хмель

Колишній президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін з Віталієм Петровим обговорював кандидатури на посаду головного тренера збірної.

Про це заявив ексфункціонер.

"Я зателефонував одному з авторитетних членів комісії ФЛАУ Віталію Петрову (колишній тренер Бубки - прим.), дізнатися його думку. Віталій Афанасійович мені й каже: Найсильніший з кандидатів - Апайчев, другий - Хмель, оптимальний варіант - якби вони пішли в парі.

Я погодився, що це чудовий варіант. Я був прихильником того, щоб їх поєднати - тренер, який знає нашу кухню і працює за кордоном, плюс тренер, який має великий досвід роботи за кордоном, це чудовий тандем.

Після спілкування з Петровим телефонував Апайчеву і пропонував розглянути варіант роботи з Хмелем у разі перемоги в конкурсі. А Апайчев каже: "Я ж Мишка знаю добре". Далі вони домовляються про таке: Апайчев - головний тренер збірної, а Хмель - головний зі спринту… "Але перед самими виборами всі ці домовленості з боку Хмеля були забуті. Чому так сталося, я не знаю досі", - розповідає Сафіуллін.