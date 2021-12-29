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Сафіуллін назвав причину своєї участі у виборах голови ФЛАУ

Сьогодні 19:49 178 0
Функціонер - про причину запрошення до ФЛАУ
Сафіуллін назвав причину своєї участі у виборах голови ФЛАУ
#Сафіуллін

Джерело - sport.segodnya.ua.

Равіля Сафіулліна покликали, щоб посунути з посади колишнього голову ФЛАУ Ігоря Гоцула, восьмирічна діяльність якого призвела до занепаду цього виду спорту.

Про це заявив сам функціонер.

"Покликали, щоб виграв вибори в Ігоря Гоцула. Я не планував іти в легку атлетику, проте після тривалого спілкування з Сергієм Бубкою, Оленою Говоровою, Вадимом Гутцайтом зрештою я погодився", - зазначив Сафіуллін.

На виборах Сафіуллін переміг Гоцула за кількістю голосів - 16:11. Від попередника залишився нуль на рахунках та борги в 5,5 млн гривень. Тож довелося Равілю Сафовичу засукати рукави та розчищати авгієві стайні.

Але якщо фінансові проблеми можна вирішити швидко, то зі спортивними результатами це не працює. Нічого гріха таїти, легкоатлети невдало виступили на Олімпіаді-2020, всього одна медаль - Ярослави Магучіх.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Сафіуллін подав у відставку з посади президента ФЛАУ.

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