Прометей здобув дві переконливі перемоги. Результати матчів 7-го туру жіночої Суперліги України

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 7-го туру жіночої Суперліги України сезону 2021-2022 років з волейболу.
Суперліга України 2021-2022
Жінки, 7 тур
27 грудня
Аланта - Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 3:1 (25:23, 25:19, 26:28, 25:16)
СК Прометей - Волинь-Університет-ОДЮСШ 3:0 (25:20, 25:17, 25:13)
28 грудня
Волинь-Університет-ОДЮСШ - Аланта 3:0 (25:14, 25:22, 25:21)
Регіна-МЕГУ-ОШВСМ - СК Прометей 0:3 (6:25, 12:25, 13:25)
Турнірна таблиця:
Раніше, Хімік може зникнути - команда не отримує зарплату вже три місяці.