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Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні

Сьогодні 15:11 121 0
Визначено найкращих легкоатлетів і тренерку 2021 року в Україні
Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні
#Ярослава Магучіх

Джерело - uaf.org.uа.

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і метальник молота Михайло Кохан визнані найкращими легкоатлетами України за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Участь у голосуванні брали експерти, представники ЗМІ та вболівальники.

Магучіх на Олімпійських іграх у Токіо принесла легкоатлетичній збірній України єдину медаль, вигравши "бронзу". Кохан став першим 20-річним атлетом в історії, якому вдалося метнути молот за 80-метрову позначку. 

Наставницю Магучіх Тетяну Степанову визнали найкращою тренеркою року в Україні.

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