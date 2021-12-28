Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні

Визначено найкращих легкоатлетів і тренерку 2021 року в Україні

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і метальник молота Михайло Кохан визнані найкращими легкоатлетами України за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Участь у голосуванні брали експерти, представники ЗМІ та вболівальники.

Магучіх на Олімпійських іграх у Токіо принесла легкоатлетичній збірній України єдину медаль, вигравши "бронзу". Кохан став першим 20-річним атлетом в історії, якому вдалося метнути молот за 80-метрову позначку.

Наставницю Магучіх Тетяну Степанову визнали найкращою тренеркою року в Україні.