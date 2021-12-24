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12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів

Сьогодні 19:55 251 0
12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів

Джерело - suspilne.media.

Український шахіст Ігор Самуненков здобув сенсаційну перемогу в Суперфіналі юнацького Гран-прі серед спортсменів до 12 років.

Цей турнір став завершальним у циклі змагань з рапіду серед кадетів та юнаків у цьому сезоні. Серед близько 3000 учасників до Суперфіналу відібралися по шість найкращих з кожної вікової категорії.

Фаворитом відкритих змагань у категорії U12 був 12-річний американець Абґіманью Мішра, який цього року побив рекорд Сергія Карякіна, ставши наймолодшим гросмейстром в історії спорту.

Визначальним став ще перший день, коли 12-річний українець обіграв Мішру в першому матчі – 1.5 – 0.5. Після партій з усіма суперниками обидва шахісти набрали по 6.5 бала, проте в підсумку гору взяв саме українець: завдяки результату в очній зустрічі.

Суперфінал юнацького Гран-прі U12

1. Ігор Самуненков (Україна, 2369) – 6,5

2. Абґіманью Мішра (США, 2510) – 6,5

3. Іван Зємлянскій (Росія, 2169) – 3,5

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