ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Михайло Романчук

Джерело - АСЖУ.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації.

"Срібну" сходинку рейтингу найкращих атлетів 2021 року посідає атлет, чиї нагороди на Олімпіаді в Токіо приносили українцям задоволення із присмаком золота. Михайло двічі боровся за найкоштовніші медалі до самого фінішу дистанцій на 800 і 1500 метрів. Пристрасть та самовідданість Романчука не дозволяють оцінити його сходження на олімпійський п’єдестал інакше, як успіх. Михайло першим зробив медальний дубль в складі олімпійської команди України, ставши мульти-медалістом Токіо-2020. Сказати, що 2021 рік вдалий для Михайла Романчука, відверто замало. Вихованець Петра Нагорного, плавець з Рівного приніс Україні жадані олімпійські нагороди після тривалого "мовчання" українців у цьому виді спорту. Фраза "перша медаль України у плаванні за 17 років", що була популярною у наших й зарубіжних ЗМІ влітку, є не зовсім точною. Справді, вперше, порівняно з Афінами-2004, але рахувати варто все ж від Пекіна-2008 - тоді українці дещо відступили, перервавши приємну традицію імені Яни Клочкової. Отже, Токіо ознаменовано "сріблом" Романчука на 1500 м вільним стилем і "бронзою" на 800-метрівці. Зазначимо, що на Ігри Михайло прибув у ранзі дворазового переможця травневого чемпіонату Європи у Будапешті (800 м - 7 хв. 42,61 сек.; 1500 м - 14 хв. 39,89 сек.).

АСЖУ