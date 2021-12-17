Гераскевич - у ТОП-15 Кубка світу з скелетону

Джерело - Чемпіон.
На п'ятому етапі Кубка світу з скелетону в Альтенберзі українець Владислав Гераскевич фінішував 12-м.
Гераскевич відібрався у фінал за підсумками першого заїзду. Хоча на розгоні скелетоніст показав 23-й результат, фінішував українець 15-м.
У фіналі Гераскевич зміг покращити свій результат. Вже на розгоні українець покращив свій же результат у кваліфікації на секунду і фінішував 12-м.
Кубок світу 2021/22
Альтенберг, Німеччина
Скелетон
1. Мартінс Дукурс (Латвія) 1:53.90
2. Аксель Юнг (Німеччина) +0.19
3. Крістофер Ґротхер (Німеччина) +0.41
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12. Владислав Гераскевич (Україна) +1.63