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Гераскевич - у ТОП-15 Кубка світу з скелетону

Сьогодні 13:26 64 0
Сезон Кубка світу 2021/22 з бобслею та скелетону продовжився в Альтенберзі
Гераскевич - у ТОП-15 Кубка світу з скелетону
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

На п'ятому етапі Кубка світу з скелетону в Альтенберзі українець Владислав Гераскевич фінішував 12-м.

Гераскевич відібрався у фінал за підсумками першого заїзду. Хоча на розгоні скелетоніст показав 23-й результат, фінішував українець 15-м.

У фіналі Гераскевич зміг покращити свій результат. Вже на розгоні українець покращив свій же результат у кваліфікації на секунду і фінішував 12-м.

Кубок світу 2021/22
Альтенберг, Німеччина
Скелетон
1. Мартінс Дукурс (Латвія) 1:53.90
2. Аксель Юнг (Німеччина) +0.19
3. Крістофер Ґротхер (Німеччина) +0.41
...
12. Владислав Гераскевич (Україна) +1.63
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