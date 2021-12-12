Олівейра задушив Пор'є, Нуньєс програла Пеньє. Результати UFC 269

Олівейра захистив титул чемпіона UFC

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі, США, завершився турнір UFC 269.

У головній події вечора за пояс у легкій вазі билися Чарльз Олівейра (32-8) та Дастін Пор'є (28-7). Перемогу задушливим прийомом у третьому раунді здобув Олівейра.

У співголовній події відбувся чемпіонський бій у жіночій найлегшій вазі між Амандою Нуньєс (21-5) та Джуліанною Пеньєю (14-4). У другому раунді сенсаційно тріумфувала Пенья.

Мейнкард івента:

Джефф Ніл (14-4) переміг Сантьяго Понсініббіо (29-5) у напівсередній вазі роздільним рішенням суддів (28:29, 30:27, 29:28);

Кай Кара-Франс (23-8) переміг Коді Гарбрандта (12-5) технічним нокаутом у першому раунді;

Шон О'Меллі (15-1) переміг Рауліана Пейву (20-3) технічним нокаутом у першому раунді.