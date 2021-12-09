Ривкіна призначено новим наставником київської команди

Джерело - ХІТ.

Новим головним тренером київського футзального клубу ХІТ було призначено 54-річного українського фахівця Євгена Ривкіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Більшу частину тренерської кар'єри Ривкін провів у структурі харківського Локомотива, з яким неодноразово вигравав Екстра-лігу, Кубок України, юнацький Кубок України та чемпіонат України серед юнаків. Загалом із першою командою Локомотива Ривкін завоював десять трофеїв.

У 2012 році студентська збірна України під керівництвом Євгена Ривкіна здобула золоті медалі чемпіонату світу серед студентів, який пройшов у Португалії. З 2013 по 2014 роки Ривкін очолював збірну України з футзалу, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2014. З 2018 по 2021 роки фахівець очолював збірну Литви з футзалу.

Допомагатиме Ривкіну у тренувальному процесі багаторічний керівник команди ХІТа Олег Лук'яненко, який також залишиться на посаді виконавчого директора ФК ХІТ.

Після 13 зіграних турів ХІТ посідає друге місце в Екстра-лізі, маючи в активі 29 очок.