Самуляк здобула для України перші медалі чемпіонату світу з важкої атлетики

Самуляк здобула перші в кар'єрі медалі дорослого чемпіонату світу

Збірна Україна здобула перші медалі чемпіонату світу з важкої атлетики-2021, що триває у столиці Узбекистану Ташкенті.

У жіночій категорії до 55 кг дві нагороди принесла 18-річна Світлана Самуляк.

Спершу українка завоювала мале "срібло" в ривку, подужавши в третій спробі вагу 91 кг. Самуляк поступилася лише дворазовій віцечемпіонці Африки, спортсменці з Тунісу Ґофран Белхір, якій підкорилися 92 кг. Малу "бронзу" виграла триразова чемпіонка Африканських ігор, нігерійка Адіят Оларіноє (90 кг).

У поштовху Світлана взяла в третій спробі 110 кг і за сумою двох видів – 201 кг – посіла підсумкове третє місце, завоювавши велику "бронзу". Вперед українка пропустила тих самих Белхір і Оларіноє, в яких було загалом по 203 кг.

Інша українка Ольга Івженко стала 11-ю за підсумком двоборства: 186 кг (83 – у ривку, 103 – у поштовху).

Востаннє збірна України здобувала нагороду в жіночій категорії в 2013 році: тоді Юлія Паратова стала бронзовою призеркою в ривку в категорії до 53 кг.