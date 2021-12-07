Україна прийматиме Фінал чотирьох жіночої Золотої Євроліги-2022 з волейболу

Турнір відбудеться 25-26 червня 2022 року.

Збірна України з волейболу стане господаркою наступного розіграшу Фіналу чотирьох жіночої Золотої Євроліги.

Про це повідомляє пресслужба федерації волейболу України.

Жіноча команда у 2021 році не пройшла у Фінал чотирьох Золотої Євроліги. Проте тепер там гарантовано виступить.

Матчі Фіналу чотирьох жіночої Золотої Євроліги-2022 відбудуться у Запоріжжі, в Палаці Спорту Юність. Датою їхнього проведення стане 25-26 червня 2022 року.

Учасниці Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2022 ще не визначені. 12 команд будуть поділені на три групи по чотири команди і між собою визначать трьох учасниць фінальної стадії турніру. До них приєднається і Україна - на правах господарок поля.

Нагадаємо, Прометей стартував з поразки у груповому етапі Ліги чемпіонів.