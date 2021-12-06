Середа виборов золото чемпіонату світу зі стрибків у воду

Третя золота нагорода для команди України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула третю золоту нагороду на юніорському чемпіонаті світу-2021 зі стрибків у воду.

Перемогу у стрибках з 10-метрової платформи здобув 15-річний Олексій Середа. Він набрав 484.60 бала - на 57 балів більше, ніж його найближчий переслідувач.

Для 15-річного Олексія - це перша медаль юніорського ЧС у кар'єрі. Ще один українець виступав у фіналі цієї дисципліни, однак Данило Аванесов в останньому стрибку втратив третє місце і фінішував четвертим.

Юніорський ЧС-2021 зі стрибків у воду

10 м, група "Б"

06 грудня

1. Олексій Середа (Україна) - 484.60 бала

2. Максим Гулідов (Росія) - 427.55 бала

3. Ейкерманн Григорчук (Німеччина) - 408.70 бала

4. Данило Аванесов (Україна) - 402.85 бала

Нагадаємо, 15-річний Середа посів шосте місце у фіналі Олімпіади.

Раніше, Коновалов виграв чемпіонат світу.