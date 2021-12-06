Канело, Джокович та Ферстаппен - претенденти на звання спортсмен року

Джерело - BBC.
Перша ракетка світу Новак Джокович, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен та інші спортсмени побороються за звання найкращого у 2021 році.
Про це повідомляє BBC.
За нагороду боротимуться:
абсолютний чемпіон світу у суперсередній вазі Сауль Альварес;
пілот Ред Булл Макс Ферстаппен;
перша ракетка світу Новак Джокович;
гравець у американський футбол Том Бреді;
жокей Рейчел Блекмор;
ямайська легкоатлетка Елейн Томпсон.
Нагадаємо, Канело – сьомий боксер в історії, який завоював усі пояси в дивізіоні.