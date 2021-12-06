Канело, Джокович та Ферстаппен - претенденти на звання спортсмен року

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#Канело, #Ферстаппен, #Джокович, #Бреді, #Блекмор, #Томпсо

Джерело - BBC.

Перша ракетка світу Новак Джокович, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен та інші спортсмени побороються за звання найкращого у 2021 році.

Про це повідомляє BBC.

За нагороду боротимуться:

абсолютний чемпіон світу у суперсередній вазі Сауль Альварес;

пілот Ред Булл Макс Ферстаппен;

перша ракетка світу Новак Джокович;

гравець у американський футбол Том Бреді;

жокей Рейчел Блекмор;

ямайська легкоатлетка Елейн Томпсон.

Нагадаємо, Канело – сьомий боксер в історії, який завоював усі пояси в дивізіоні.

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