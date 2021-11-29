Зимова Універсіада-2021 скасована через новий штам коронавірусу

У світі шириться новий штам COVID-19 "омікрон"

Джерело - Inside the games.

Зимову Універсіаду 2021 року скасовано через поширення у світі нового штаму COVID-19 "омікрон".

Про це повідомляє Inside the games.

Змагання мали відбутися у швейцарському Люцерні з 11 по 21 грудня 2021 року.

Рішення було ухвалено після того, як Швейцарія запровадила обмеження на в'їзд для представників країн, у яких було виявлено новий штамп коронавірусу – це Австралія, Бельгія, Данія, Велика Британія, Нідерланди, Гонконг, Ізраїль та Чехія.

Очікується, що уряд Швейцарії додасть до цього списку й інші країни.

Нагадаємо, українська хокеїстка вперше виступить у жіночій НХЛ.