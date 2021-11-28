Українські бобслеїстки здобули медаль на Кубку Європи

Ліщинська та Гунько стали третіми

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Альтенберзі проходить Кубок Європи з бобслею українська двійка у складі Ірини Ліщинської (розганяюча) та Лідії Гунько (пілот) вибороли бронзову медаль.

Золото та срібло дісталися німецьким двійкам.