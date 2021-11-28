Українські бобслеїстки здобули медаль на Кубку Європи

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Альтенберзі проходить Кубок Європи з бобслею українська двійка у складі Ірини Ліщинської (розганяюча) та Лідії Гунько (пілот) вибороли бронзову медаль.
Золото та срібло дісталися німецьким двійкам.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
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|$100
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|2
|2500
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|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У німецькому Альтенберзі проходить Кубок Європи з бобслею українська двійка у складі Ірини Ліщинської (розганяюча) та Лідії Гунько (пілот) вибороли бронзову медаль.
Золото та срібло дісталися німецьким двійкам.