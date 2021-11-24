Перша українка на Евересті запросила до нашої країни легендарного шерпа

Мінгма Дорчі є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса

Джерело - Чемпіон.

Ірина Галай, яка цього року зробила успішне сходження на найнебезпечнішу гору у світі К2, запросила до України рекордсмена Книги рекордів Гіннеса, легендарного шерпа Мінґма Дорчі.

Саме Мінґма допоміг українці піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (8611 метрів). У світі альпінізму К2 (Чогорі) називають горою-вбивцею через дуже високий рівень смертності серед альпіністів, які роблять спроби піднятися на неї.

Мінгма Дорчі є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Непалець зробив найшвидший траверс (сходження на дві вершини без повернення до базового табору). 27 травня 2019 року Мінґма о 12:44 піднявся на Еверест (висота 8 848 метрів), а вже о 6:45 ранку був на четвертій вершині Землі Лходзе (висота 8 516 метрів). Тобто, зробив траверс Еверест - Лходзе лише за 6 годин та 1 хвилину!

"Спочатку Мінгма повеземо до мого рідного Мукачева", – розповідає Ірина Галай. - "А потім плануємо організувати зустріч з нашими друзями у Києві, на якій підіб'ємо підсумки нинішнього року та заплануємо сходження на 2022 рік". "Я вперше в Україні", – зазначив Мінґма Дорчі. - "Із задоволенням поділюся своїми знаннями з українськими альпіністами. Радий бути присутнім на церемонії вручення Ірині звання почесного громадянина Мукачева, яке було прийнято невдовзі після її успішного сходження на К2".

Ірина Галай – рекордсменка України. Перша українка, яка зробила успішні сходження на Еверест (20 травня 2016 року) та К2 (27 липня 2021 року). Також Ірина започаткувала соціальний проект "Чисті Карпати", в рамках якого організовує походи зі збором сміття з українських гір. Організовує табори у Карпатах для дітей з аутизмом. Розробляє свій жіночий костюм для висотних сходжень.

Шерпи – народність, що живе у Східному Непалі в районі гори Джомолунгма (Еверест). Одним із основних занять шерпа є участь у сходженнях на гірські вершини, де вони не незамінні як високогірні провідники.

Максим Розенко, Чемпіон