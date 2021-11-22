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Українська пара виборола срібло чемпіонату світу

Сьогодні 19:55 212 0
Пара була близькою до перемоги у турнірі
Українська пара виборола срібло чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Ерл Вілямсон та Вероніка Мишко стали срібними призерами чемпіонату світу з танцювального спорту.

Про це повідомляє Спортивний комітет.

Турнір відбувався у Польщі. У змаганнях взяло участь 34 країни.

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