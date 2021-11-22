Українська пара виборола срібло чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Українська пара Ерл Вілямсон та Вероніка Мишко стали срібними призерами чемпіонату світу з танцювального спорту.
Про це повідомляє Спортивний комітет.
Турнір відбувався у Польщі. У змаганнях взяло участь 34 країни.
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Джерело - Чемпіон.
Українська пара Ерл Вілямсон та Вероніка Мишко стали срібними призерами чемпіонату світу з танцювального спорту.
Про це повідомляє Спортивний комітет.
Турнір відбувався у Польщі. У змаганнях взяло участь 34 країни.