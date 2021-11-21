Українці виграли ключові матчі у команд Росії та Вірменії

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України сенсаційно здобула золоті медалі командного чемпіонату Європи 2021 з шахів, який відбувся у словенському місті Чатеж.

В останньому турі українська збірна, сіяна лише під 7-м номером, обіграла Вірменію (3:1). У результаті Україна та Франція набрали по 14 очок з 18 можливих, проте в українців виявилися найкращі додаткові показники. Бронза - у команди Польщі (13). Лише шосте місце посіла збірна Росії (12).

Нагадаємо, в матчі 7-го туру Україна виграла ключовий матч у Росії з рахунком 2.5:1.5. Перемогу збірної України приніс 19-річний Кирило Шевченко, який обіграв росіянина Кирила Алєксєєнка.

Склад чоловічої збірної України: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук. Тренер - Олександр Сулипа.