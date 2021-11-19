У лідера збірної України виявили коронавірус на чемпіонаті Європи

Джерело - ukrinform.ua.
Командні чемпіонати Європи з шахів серед чоловіків і жінок відбуваються у Чатежі (Словенія).
Про це повідомляє Укрінформ.
У лідера збірної Анни Ушеніної тест на коронавірус, який вона здала напередодні, у вихідний день, виявився позитивним. Її відправили на ізоляцію. Отож, тепер українській команді до кінця змагань, мабуть, доведеться грати без лідера.
Після 6-го туру Євро лідирують росіянки - 12 очок, Грузія - 10, Україна та Азербайджан розділяють третє-четверте місця з 9 очками.