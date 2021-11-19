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У лідера збірної України виявили коронавірус на чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:31 172 0
Коронавірус скосив лідера українських шахісток
У лідера збірної України виявили коронавірус на чемпіонаті Європи
#Ушеніна

Джерело - ukrinform.ua.

Командні чемпіонати Європи з шахів серед чоловіків і жінок відбуваються у Чатежі (Словенія).

Про це повідомляє Укрінформ.

У лідера збірної Анни Ушеніної тест на коронавірус, який вона здала напередодні, у вихідний день, виявився позитивним. Її відправили на ізоляцію. Отож, тепер українській команді до кінця змагань, мабуть, доведеться грати без лідера.

Після 6-го туру Євро лідирують росіянки - 12 очок, Грузія - 10, Україна та Азербайджан розділяють третє-четверте місця з 9 очками.  

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