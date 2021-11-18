Чемпіон Європи з греко-римської боротьби Семен Новіков не знає чи залишиться у збірній України.

Про це заявив сам спортсмен.

"У мене лише одне питання: якщо я говорю про щось, заявляю - так воно і є. А коли хтось пише, що в мене є громадянство та інше - не знаю, звідки вони це беруть.

Поки що не знаю, чи залишаюся у збірній України. Є різні пропозиції, якщо мене влаштує - чому б ні. Просто річ у тому, що всім ЗМІ цікава моя зміна громадянства.

Але чомусь нікому не цікаво, чому я не боровся на чемпіонаті світу. Або чому не тренуюсь уже два місяці. Публікував в інтернеті, що була травма. Нікому не цікаво, що за травма чому і як виникла.

Звісно, ​​ніхто не винен у тому, що травми спортсменів нікому не цікаві. А ось перехід спортсмена до іншої країни - це вже цікавіше", - зазначив Новіков.