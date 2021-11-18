Гран-прі Катару: Де дивитися онлайн етап Формули-1

Гонка відбудеться у неділю, 21 листопада

Джерело - Чемпіон.

На автодромі Losail International Circuit у Досі відбудеться один з етапів Формули-1 - Гран-прі Катару.

Гонка відбудеться у неділю, 21 листопада. Початок гонки о 16:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.

Відзначимо, що гран-прі Катару замінило скасований гран-прі Австралії. Крім того, підтверджено, що з 2023 року Гран Прі Катару буде присутній у календарі на постійній основі - підписано 10-річний контракт.

Нагадаємо, Гамільтон відіграв 9 позицій та виграв Гран-прі Бразилії.